Бербок, коментуючи питання постачання Україні оборонної зброї, зазначила, що найпотужнішою зброєю була і залишається єдність.
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Німеччина про зброю Україні
Ми повинні подбати, щоб той тиск, який ми створили разом (на Росію – 24 канал), працював,
– заявила Бербок.
Вона додала, що важливо чинити спротив "усім зовнішнім спробам розділити нас", маючи на увазі країни Заходу.
"Україна знає, що ми робимо і яка наша позиція", – додала Бербок. Вона нагадала, що Німеччина є найбільшим двостороннім донором для України, навіть більшим за США.
Міністерка також повідомила, що Берлін підтримує переговори щодо продовження транзиту газу, займається інвестиціями у відновлювану енергетику та підтримує Україну у боротьбі з пандемією коронавірусу.
Бербок наголосила, що спільною метою Заходу залишається захист суверенітету й територіальної цілісності України. Адже будь-яка нова агресія Росії проти України буде мати серйозні наслідки – політичні, стратегічні та економічні.
Відмова Німеччини надати зброю Україні: що відомо
- Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок 17 січня сказала, що Німеччина не планує постачати оборонне озброєння в Україну.
- А очільник військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що тимчасово окупований Крим "ніколи не повернеться в Україну". Після цього він пішов у відставку.
- Натомість днями Берлін повідомив про допомогу Україні у вигляді 5 000 військових касок.
- Позицію Берліна різко критикують країни Заходу. Зокрема, у Міноборони Латвії назвали це "ганьбою".
- А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що таку поведінку "українці пам'ятатимуть десятиліттями".
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