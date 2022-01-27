Бербок, коментуючи питання постачання Україні оборонної зброї, зазначила, що найпотужнішою зброєю була і залишається єдність.

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Німеччина про зброю Україні

Ми повинні подбати, щоб той тиск, який ми створили разом (на Росію – 24 канал), працював,

– заявила Бербок.

Вона додала, що важливо чинити спротив "усім зовнішнім спробам розділити нас", маючи на увазі країни Заходу.

"Україна знає, що ми робимо і яка наша позиція", – додала Бербок. Вона нагадала, що Німеччина є найбільшим двостороннім донором для України, навіть більшим за США.

Міністерка також повідомила, що Берлін підтримує переговори щодо продовження транзиту газу, займається інвестиціями у відновлювану енергетику та підтримує Україну у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Бербок наголосила, що спільною метою Заходу залишається захист суверенітету й територіальної цілісності України. Адже будь-яка нова агресія Росії проти України буде мати серйозні наслідки – політичні, стратегічні та економічні.

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