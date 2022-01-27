Бербок, комментируя вопросы поставки Украине оборонительного оружия, отметила, что самым мощным оружием было и остается единство.

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Германия об оружии Украине

Мы должны позаботиться, чтобы то давление, которое мы создали вместе (на Россию – 24 канал), работало,

– заявила Бербок.

Она добавила, что важно сопротивляться "всем внешним попыткам разделить нас", имея в виду страны Запада.

"Украина знает, что мы делаем и какая наша позиция", – добавила Бербок. Она напомнила, что Германия является крупнейшим двусторонним донором для Украины, даже больше, чем США.

Министр также сообщила, что Берлин поддерживает переговоры по продолжению транзита газа, занимается инвестициями в возобновляемую энергетику и поддерживает Украину в борьбе с пандемией коронавируса.

Бербок подчеркнула, что общей целью Запада остается защита суверенитета и территориальной целостности Украины. Ведь любая новая агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия – политические, стратегические и экономические.

Отказ Германии предоставить оружие Украине: что известно

Глава МИД Германии Анналена Бербок 17 января сказала, что Германия не планирует поставлять оборонное вооружение в Украину.

А глава военно-морских сил Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что временно оккупированный Крым "никогда не вернется в Украину". После этого он ушел в отставку.

На днях Берлин сообщил о помощи Украине в виде 5 000 военных касок.

Позицию Берлина резко критикуют страны Запада. В частности, в Минобороны Латвии назвали это "позором".

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что такое поведение "украинцы будут помнить десятилетиями".

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