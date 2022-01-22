Міністерка оборони Крістін Ламбрехт та генеральний інспектор німецьких збройних сил Еберхард Цорн вже прийняли його заяву. Про це німецькі ЗМІ повідомили ввечері 22 січня.

Детальніше про скандал Глава ВМС Німеччини заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України

Німецьке видання наголошує, що військовий командувач спровокував своїми заяви дипломатичну кризу між Україною та Німеччиною. Тож тепер, мовляв, йому доведеться "зіткнутися з наслідками".

Хто може замінити Шенбаха у німецьких ВМС

За інформацією Bild, наступником Шенбаха може стати контр-адмірал Ян Крістіан Каак. Досі він обіймав посаду заступника командувача військово-морських сил Німеччини. У 2016 році Каака призначили командувачем сил протипіратської операції "Аталанта", ініційованої Євросоюзом.

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