Відповідну заяву Макрон зробив у промові на засіданні Європарламенту на честь початку піврічного головування Франції в Європейській Раді. Це трапилось 19 січня.

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Президент Франції закликав Європу переозброїтися

Еммануель Макрон у своєму зверненні:

закликав до "відвертих" переговорів з Росією;

пояснив, що настав час Євросоюзу переозброюватися та побудувати новий договір колективної безпеки через загрозу російського вторгнення в Україну.

Безпека на нашому континенті вимагає стратегічного переозброєння,

– заявив Макрон.

Також політик пояснив, що все-таки в основі діалогу з Кремлем мають бути принципи, що виключають примус та "дозволяють державам приєднуватися або виходити з альянсів або організацій відповідно до їхніх бажань".

Останню заяву президент Франції зробив на тлі так званих "гарантій безпеки" Кремля. Згідно з ними, Росія хоче отримати від НАТО гарантій щодо нерозширення у Східній Європі, зокрема мовиться про ненадання членства Україні. У США, ЄС та НАТО виступають проти та неодноразово про це заявляли.

Коротко про загрозу вторгнення Росії

Росія ще з жовтня 2021 року стягує війська до кордону з Україною. 19 січня 2022 року в Міноборони України заявили, що Кремль завершив цей процес. Наразі біля кордонів України вже перебуває понад 127 тисяч військових.

19 січня Володимир Зеленський на зустрічі з американськими сенаторами заявив про необхідність негайно запровадити санкції проти Росії. Адже після російського вторгнення в Україну обмеження не матимуть ефективності.

У цей же день Олексій Резніков заявив, що у випадку нападу Росії декілька мільйонів мігрантів, наших біженців будуть залишатися на українсько-польському кордоні, а може й на кордоні між Польщею та Німеччиною. Це буде катастрофою для Європи.

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