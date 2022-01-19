За словами президента, Франція виступає за розвиток діалогу з Росією в інтересах колективної безпеки на континенті.

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"Європа повинна бути фактором миру і рівноваги, зокрема в діалозі з Росією", – зазначив президент Франції.

Макрон відреагував на агресію Росії

Як зауважив президент Макрон, Франція разом з Німеччиною продовжить в рамках нормандського формату пошук рішень для зниження напруженості у відносинах між Росією і Україною.

Ми продовжимо разом з Німеччиною в рамках нормандського формату пошук політичного рішення для врегулювання конфлікту в Україні,

– додав він.

На думку Макрона, конфлікт України та Росії залишається джерелом напруженості на континенті.

Зверніть увагу! Раніше Макрон провів переговори з президентом Фінляндії Саулі Нііністе. Головною темою розмови стала ситуація навколо України.

Реакція Євросоюзу на агресію Росії: головне

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав Росію стороною збройного конфлікту на Донбасі.

Очільник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що потрібно бути готовими до масштабного наступу Росії найближчим часом.

Сполучені Штати та НАТО повідомили про готовність до нових перемовин з Росією.

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