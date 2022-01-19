За словами президента, Франція виступає за розвиток діалогу з Росією в інтересах колективної безпеки на континенті.
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"Європа повинна бути фактором миру і рівноваги, зокрема в діалозі з Росією", – зазначив президент Франції.
Макрон відреагував на агресію Росії
Як зауважив президент Макрон, Франція разом з Німеччиною продовжить в рамках нормандського формату пошук рішень для зниження напруженості у відносинах між Росією і Україною.
Ми продовжимо разом з Німеччиною в рамках нормандського формату пошук політичного рішення для врегулювання конфлікту в Україні,
– додав він.
На думку Макрона, конфлікт України та Росії залишається джерелом напруженості на континенті.
Реакція Євросоюзу на агресію Росії: головне
- Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав Росію стороною збройного конфлікту на Донбасі.
- Очільник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що потрібно бути готовими до масштабного наступу Росії найближчим часом.
- Сполучені Штати та НАТО повідомили про готовність до нових перемовин з Росією.
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