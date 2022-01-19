По словам президента, Франция выступает за развитие диалога с Россией в интересах коллективной сохранности на континенте.

Важно В ЕС заговорили об угрозе фактического присоединения оккупированного Донбасса к России

"Европа должна быть фактором мира и равновесия, в частности, в диалоге с Россией", – отметил президент Франции.

Макрон отреагировал на агрессию России

Как отметил президент Макрон, Франция вместе с Германией продолжит в рамках нормандского формата поиск решений для понижения напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

Мы продолжим вместе с Германией в рамках нормандского формата поиск политического решения для урегулирования конфликта в Украине, – добавил он.

По мнению Макрона, конфликт Украины и России остается источником напряженности на континенте.

Обратите внимание! Ранее Макрон провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Главной темой разговора стала ситуация вокруг Украины.

Реакция Евросоюза на агрессию России: главное

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал Россию стороной вооруженного конфликта на Донбассе.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что нужно быть готовыми к масштабному наступлению России в ближайшее время.

Соединенные Штаты и НАТО сообщили о готовности к новым переговорам с Россией.

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