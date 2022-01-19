По словам президента, Франция выступает за развитие диалога с Россией в интересах коллективной сохранности на континенте.
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"Европа должна быть фактором мира и равновесия, в частности, в диалоге с Россией", – отметил президент Франции.
Макрон отреагировал на агрессию России
Как отметил президент Макрон, Франция вместе с Германией продолжит в рамках нормандского формата поиск решений для понижения напряженности в отношениях между Россией и Украиной.
Мы продолжим вместе с Германией в рамках нормандского формата поиск политического решения для урегулирования конфликта в Украине, – добавил он.
По мнению Макрона, конфликт Украины и России остается источником напряженности на континенте.
Реакция Евросоюза на агрессию России: главное
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал Россию стороной вооруженного конфликта на Донбассе.
- Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что нужно быть готовыми к масштабному наступлению России в ближайшее время.
- Соединенные Штаты и НАТО сообщили о готовности к новым переговорам с Россией.
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