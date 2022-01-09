Сомнения в том, что Россия является стороной вооруженного конфликта, нет. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Нет сомнения, что Россия является стороной этого конфликта, а не посредником, как она часто утверждает. Наша главная цель – заставить Россию пойти на деэскалацию напряжения,
– сказал он.

Боррель также в очередной раз подчеркнул, что любые переговоры по Украине не должны проходить без ее представителей.

Нужен не только диалог

Боррель подчеркнул необходимость диалога с Россией. В то же время он настоял, что нужны также сдерживание и решительность в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие потери для России,
– сказал представитель ЕС.

Последние заявления Борреля о ситуации в Украине

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