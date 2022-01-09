Сомнения в том, что Россия является стороной вооруженного конфликта, нет. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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Нет сомнения, что Россия является стороной этого конфликта, а не посредником, как она часто утверждает. Наша главная цель – заставить Россию пойти на деэскалацию напряжения,
– сказал он.
Боррель также в очередной раз подчеркнул, что любые переговоры по Украине не должны проходить без ее представителей.
Нужен не только диалог
Боррель подчеркнул необходимость диалога с Россией. В то же время он настоял, что нужны также сдерживание и решительность в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие потери для России,
– сказал представитель ЕС.
Последние заявления Борреля о ситуации в Украине
- Донбасс 5 января посетил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. После визита заявлял, что сейчас конфликт находится на грани. Поэтому Боррель предупреждал, что любая агрессия будет иметь масштабные последствия и огромную цену.
- Жозеп Боррель также говорил, что безопасность Европы зависит непосредственно от безопасности Украины. Все вопросы, касающиеся нашей страны, должны решаться только при участии Киева.
- Глава европейской дипломатии заявлял, что диалог Совета Россия – НАТО не предполагает одобрения предложений России. По его словам, любое обсуждение Украины в рамках переговоров с Россией по "гарантиям безопасности" требует присутствия украинской делегации за столом переговоров.