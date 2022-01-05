Подробности от дипломата
Такое мнение представитель Евросоюза высказал на брифинге 5 января. Это произошло в рамках его рабочей поездки в Украину.
Интересно Сможет ли украинская армия остановить Россию без помощи Запада, – Bloomberg
Не может быть безопасности Европы без безопасности Украины,
– подчеркнул Боррель.
Боррель приехал в Украину: что нужно знать
Представитель ЕС прилетел в Киев ночью на 5 января. Он выбрал Украину для своего первого рабочего визита за границу. Произошло это на фоне наращивания российских войск у наших границ.
Вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой Боррель впервые за 8 лет войны побывал на Донбассе, в частности в Станице Луганской. Украинский министр назвал это "знаком единства Украины и ЕС на фоне угроз России и силы нашей дипломатии ради мира, безопасности и справедливости в Европе".
В конце поездки глава европейской дипломатии встретится в Киеве с представителями украинской власти.
Кратко о возможной эскалации России
- С осени 2021 года иностранные СМИ и партнеры Украины говорят об увеличении российских войск у нашей границы.
- Впоследствии украинская разведка заявила, что Россия может пойти в наступление в январе – феврале 2022 года.
- Секретарь совета нацбезопасности Алексей Данилов убежден, что для нападения на врага должно быть как минимум втрое больше войск у границы.
- В то же время, президент России Владимир Путин требует, чтобы НАТО не принимал в свой состав Украину. В противном случае Кремль угрожает "полномасштабной войной в Европе".