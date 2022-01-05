Подробности от дипломата

Такое мнение представитель Евросоюза высказал на брифинге 5 января. Это произошло в рамках его рабочей поездки в Украину.

Интересно Сможет ли украинская армия остановить Россию без помощи Запада, – Bloomberg

Не может быть безопасности Европы без безопасности Украины,

– подчеркнул Боррель.

Боррель приехал в Украину: что нужно знать

Представитель ЕС прилетел в Киев ночью на 5 января. Он выбрал Украину для своего первого рабочего визита за границу. Произошло это на фоне наращивания российских войск у наших границ.

Вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой Боррель впервые за 8 лет войны побывал на Донбассе, в частности в Станице Луганской. Украинский министр назвал это "знаком единства Украины и ЕС на фоне угроз России и силы нашей дипломатии ради мира, безопасности и справедливости в Европе".

В конце поездки глава европейской дипломатии встретится в Киеве с представителями украинской власти.

Обратите внимание! Перед тем, как приехать в Украину, Боррель пригрозил России. Он подчеркнул, что Евросоюз будет жестко реагировать на новые акты агрессии против Киева.

Кратко о возможной эскалации России