Глава европейской дипломатии отметил агрессию России против Украины. Он уверен, что Европейский Союз будет действовать решительнее, если страна-агрессор осуществит новые атаки.

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Угроза не только для Украины

По его словам, ситуация сейчас является угрозой стабильности и безопасности не только для Украины, но и других государств. Он считает, что эту тему нельзя обсуждать без всех заинтересованных сторон.

ЕС будет действовать решительно, если Россия совершит новые акты агрессии против Украины. Свои усилия мы концентрируем на снижении напряжения и предотвращении ухудшения ситуации,

– подчеркнул Боррель.

Кроме этого, он считает, что Европа должна не быть нейтральным наблюдателем, а непосредственно участвовать в "гарантиях безопасности", которых требует Россия.

Напомним! В конце декабря Боррель заявил, что встреча США и России по "гарантиям безопасности" не должна происходить без присутствия Евросоюза.

Цель поездки Борреля

Также Боррель рассказал о цели своей поездки. Он отметил, что намерен обсудить с украинскими партнерами ЕС, что их волнует, и как решить соответствующие проблемы.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что наша страна может свободно выбирать политические альянсы и партнерства. "Никто не будет принимать решения по вопросам, связанным с Украиной, без Украины", – добавил он.

Что известно о поездке Борреля

Визит Борреля в Украину запланирован на 4 – 6 января. Он встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Также в программе – поездка на Восток. Это свидетельствует о поддержке Украины от Евросоюза.

В конце глава европейской дипломатии поедет в Киев, чтобы встретиться с украинскими властями.

В МИД Украины убеждены, что визит Борреля должен засвидетельствовать поддержку нашего государства со стороны ЕС на фоне агрессивных действий России.

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