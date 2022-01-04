Глава європейської дипломатії наголосив на агресії Росії проти України. Він впевнений, що Європейський Союз діятиме рішучіше, якщо держава-агресорка здійснить нові атаки.

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Загроза не тільки для України

За його словами, ситуація зараз є загрозою стабільності і безпеки – не тільки для України, а й інших держав. Він вважає, що цю тему не можна обговорювати без всіх зацікавлених сторін.

ЄС діятиме рішуче, якщо Росія здійснить нові акти агресії проти України. Свої зусилля ми концентруємо на зниженні напруги і запобіганні погіршення ситуації,

– наголосив Боррель.

Окрім цього, він вважає, що Європа повинна не бути нейтральним спостерігачем, а безпосередньо брати участь у "гарантіях безпеки", яких вимагає Росія.

Нагадаємо! Наприкінці грудня Боррель заявив, що зустріч США і Росії щодо "гарантій безпеки" не повинна відбуватися без присутності Євросоюзу.

Мета поїздки Борреля

Також Боррель розповів про мету своєї поїздки. Він зауважив, що має намір обговорити з українськими партнерами ЄС, що їх хвилює, і як розв'язати відповідні проблеми.

Глава європейської дипломатії наголосив, що наша держава може вільно обирати політичні безпекові альянси і партнерства. "Ніхто не ухвалюватиме рішення з питань, пов'язаних з Україною, без України", – додав він.

Що відомо про поїздку Борреля

Візит Борреля в Україну запланований на 4 – 6 січня. Він зустрінеться із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Також у програмі – поїздка на Схід. Це свідчить про підтримку України від Євросоюзу.

Наприкінці глава європейської дипломатії поїде в Київ, аби зустрітися із українською владою.

У МЗС України переконані, що візит Борреля повинен засвідчити підтримку нашої держави з боку ЄС на тлі агресивних дій Росії.

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