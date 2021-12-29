Відповідну заяву зробив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Про це він розповів у інтерв'ю виданню.

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Боррель заявив, що у перемовинах США та Росії потрібно залучити ЄС

Боррель заявив, що Європа не хоче та не повинна бути стороннім глядачем, рішення щодо якого ухвалюють над її головою.

Росія хоче вести переговори щодо архітектури європейської безпеки без участі Європейського Союзу – це абсурд. Ми цього не приймемо. Щодо нас нічого не вирішується без нашої присутності,

– заявив Боррель.

Політик додав, що держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив це під час розмови телефоном 23 грудня.

До речі, перед цим Жозеп Боррель заявив про підтримку України. Політик запевнив, що навіть у найгіршому випадку Євросоюз буде з нашою країною. Він також спонукав усіх, на тлі ескалації з боку Росії, замислитись про наслідки.

Коротко про війська Росії біля кордону з Україною

Американська преса ще наприкінці жовтня заявила, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Саме це викликало занепокоєння у ЄС та США.

Згодом цю інформацію підтвердила українська розвідка. Вона також додала, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року.

Після цього Джо Байден провів перемовини по відеозв'язку з Володимиром Путіним. Згодом – телефоном поспілкувався з Володимиром Зеленським.

28 грудня стало відомо, що США й Росія визначились з датою перемовин щодо ситуації біля українських кордонів. Їх проведуть 10 січня 2022 року.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що наразі ми перебуваємо за міліметр від червоної лінії. На думку міністра, рівень загрози підвищився, та не перетнув червоної позначки.

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