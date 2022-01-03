Єврокомісія наголошує, що візит свідчить про рішучу підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України. Адже Боррель приїде в час, коли Україна зіштовхується із нарощенням російської воєнної загрози та гібридними діями.

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Що робитиме Боррель в Україні

Згідно із програмою першочергово глава європейської дипломатії зустрінеться із очільником українського МЗС Дмитром Кулебою. Тоді у його супроводі відправиться на схід України та відвідає Донбас.

Опісля Жозеп Боррель вирушить до Києва. У столиці в нього запланований візит з владою України.

Заяви європейського дипломата про ситуацію в Україні

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель висловлював підтримку Україні. Він переконував, що навіть у найгіршому випадку Євросоюз буде з нашою країною. Країни-члени Європейського союзу координують свої дії на тлі інформації про можливе повномасштабне вторгнення Росії до України.

Також Боррель заявляв, що Європа має бути готовою до рішучих дій у бік Росії, якщо та наважиться напасти на Україну знову. Хоча наміри Кремля, за його словами, ще не цілком зрозумілі.

Жозеп Боррель коментував і пропозиції Кремля щодо гарантій безпеки в Європі. Зокрема глава європейської дипломатії казав, що Євросоюз має брати участь в обговоренні цих пропозицій.

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