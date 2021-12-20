У цьому переконаний високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. 19 грудня він висловив свою думку у блозі.
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Боррель прокоментував агресію Росії
Наміри Росії незрозумілі
Жозеп Боррель, представник ЄС із закордонних справ і безпеки, вважає, що кінцеві наміри Росії стосовно України не ясні. Хоча ясно те, що Росія прагне загрожувати Україні та послаблювати її.
Далі ж сценарії можуть бути різними.
Як я сказав в Європейському парламенті у Страсбурзі, ми повинні сподіватися на краще, та готуватися до гіршого,
– написав Боррель.
Європа має бути рішучою
Боррель переконаний: Європі слід бути готовою до рішучих дій.
Ми знаємо, що одних слів і заяв недостатньо, щоб змінити плани російського керівництва,
– зазначив він.
І наголосив: "Тому так важливо, щоб лідери ЄС вирішили продовжити чинні економічні санкції та попередили, що будь-які дії Росії проти України будуть мати важкі наслідки".
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