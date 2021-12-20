В этом уверен высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. 19 декабря он выразил свое мнение в блоге.

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Боррель прокомментировал агрессию России

Намерения России не ясны

Жозеп Боррель, представитель ЕС по иностранным делам и безопасности, считает, что конечные намерения России по отношению к Украине не ясны. Хотя ясно то, что Россия стремится угрожать Украине и ослаблять ее.

Далее же сценарии могут быть разными.

Как я сказал в Европейском парламенте в Страсбурге, мы должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему,

– написал Боррель.

Европа должна быть решительной

Боррель убежден: Европе следует быть готовой к решительным действиям.

Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить планы российского руководства,

– отметил он.

И подчеркнул: "Поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили продлить действующие экономические санкции и предупредили, что какие-либо действия России против Украины будут иметь тяжелые последствия".

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