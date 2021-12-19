Про відвідини компанії, яка виробляє необхідну Україні зброю, Данілов розповів у соцмережах. Він наголосив, що те, що він побачив – його заспокоїло.

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Зброї має вистачити у "час Х", – Данілов

Ніщо так не тішить око і не заспокоює, як нові гвинтівки UAR-15, снайперські гвинтівки UAR-10, UAR-10M або UBR-008 вітчизняного виробництва. І, до речі, гвинтівка UAR-10 офіційно прийнята на озброєння ЗСУ,

– написав секретар РНБО.

За словами Данілова, стимулювання приватної підприємницької діяльності – це один з пріоритетів українського оборонно-промислового комплексу. Це необхідно, зауважив секретар РНБО, аби "гвинтівок у нас у "час Х" вистачило для зустрічі всіх "зелених" та іншого штибу чоловічків"

Половина українців готові боротись із зброєю в руках

Данілов також додав, що, згідно з соціологічними дослідженнями, майже половина українців у разі загрози готові захищати свою країну зі зброєю в руках.

А значить, цієї зброї має бути і буде достатньо!

– додав Данілов.

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Коротко про загрозу з боку Росії біля українського кордону:

Росія стягнула війська до українського кордону восени 2021 року.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, напад є не обов'язковим, проте ймовірним.

Можливо, Ромсія може напасти у січні – лютому 2022 року.

І США, і ЄС попередили Кремль про важкі наслідки такого кроку.

Ситуація, проте, не міняється: поблизу кордону України досі перебувають близько 100 тисяч російських військових.

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Текст публікації Олексія Данілова:

Українська зброя має бути гарно змащена і завжди напоготові!

Саме тому на вихідних разом з Міністром оборони Олексієм Резніковим відвідали компанію, яка виробляє таку необхідну нам зброю.

І хочу сказати, що ніщо так не тішить око і не заспокоює, як нові гвинтівки UAR-15, снайперські гвинтівки UAR-10, UAR-10M або UBR-008 вітчизняного виробництва. І, до речі, гвинтівка UAR-10 офіційно прийнята на озброєння Збройних Сил України.

А від так, щоб гвинтівок у нас у "час Х" вистачило для зустрічі всіх «зелених» та іншого штибу чоловічків, стимулювання приватної підприємницької ініціативи є одним з важливих пріоритетів реформи українського ОПК.

