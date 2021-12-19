Секретар Ради національної безпеки і оборони України пояснив, що так зробили тому, що війна – "це справа всіх". Про це посадовець розповів у ефірі 19 грудня.
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У Плані оборони прописані дії багатьох структур
Олексій Данілов розповів, що дбати про безпеку та незалежність країни мають всі громадяни нашої країни. Зокрема пояснив, що у Плані оборони України прописаний детальний план дій кожної інституції та структури.
"Раніше План оборони – це був тільки Генштаб, Збройні сили та групи, які стосуються сектору безпеки та оборони. Цей план оборони — значно ширший документ. Усі відомства, що мають до цього стосунок, вже визначені як структури, які братимуть у цьому участь", – розповів Данілов.
Зокрема пояснив, що мовиться про центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування й інші інституції держави.
Тому що, якщо, не дай Боже, буде війна – це справа всіх. Не може бути так, що один орган буде залучений, а інші будуть спостерігати й дивитись, чим це закінчиться,
– пояснив секретар РНБО.
Данілов пригадав, що саме так було "свого часу, коли Росія через своїх агентів мала тотальний вплив на наш сектор оборони, коли у нас міністром оборони був громадянин Росії, і навіть не один".
До речі, посадовець пояснив, що ті плани, проєкти та стратегії, які починають реалізовувати – будуть дуже корисні, що був всебічний захист нашої країни.
Що відомо про План оборони України
- План оборони України ухвалили на засіданні РНБО 15 жовтня 2021 року. Тоді розповіли, що це великий документ над яким працювали майже 2 роки.
- Олексій Данілов розповідав, що він чітко дає відповіді на ті виклики, які сьогодні є перед нашою державою.
- Саме з його допомогою, за словами Данілова, ми чітко розуміємо, які органи з ким мають співпрацювати у тій чи іншій ситуації. Документ доручив створити Володимир Зеленський.
- 20 вересня 2021 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт авторства Зеленського про План оборони України.
- 27 вересня Президент України його підписав. Згідно з ним, мовиться що план передбачає "сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту".
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