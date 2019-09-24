11:12
24 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін піднімає бойовий дух армії. Сматріни нєвєсти для Пині
      Вєсті Кремля
      21:58, 23 вересня
      Вєсті.UA: Підвищення зарплат Шредінгера. Нє віноват Труба, Портнов сам прішол
      Вєсті.UA
      19:55, 23 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Зеленський підписав закон про План оборони України

      46 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / фото з фейсбук-сторінки Андрія Богдана

      Президент був автором цього законопроєкту, який Верховна Рада ще 20 вересня прийняла більшістю голосів. Таким чином народні обранці надали право гаранту затверджувати структуру Плану оборони України.

      Як свідчать дані на сайті парламенту, Зеленський вже підписав відповідний закон. Це останній етап проходження документа – він вже повернутий із підписом президента.

      Читайте також: Зеленський підписав закон про зменшення тиску на бізнес: що зміниться

      Що передбачено законом Зеленського про План оборони України?

      • координування діяльності сил оборони;
      • підготовка органів державної влади, місцевого самоврядування і національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан;
      • створення єдиної системи цивільного захисту;
      • відсіч збройній агресії і ліквідація збройного конфлікту;
      • підготовка населення і території держави до оборони.

      Згідно з документом, План оборони України – це "сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту".

      Передбачається, що порядок розробки Плану оборони визначатиме Кабмін. Президент же затверджуватиме його структуру і сам план за поданням уряду.

      blog_ava
      День вчителя 2019: дата та традиції святкування
      сьогодні
      7992
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Збройні сили України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Стус, Вишневський і секрети космосу: 10 найбільш захоплюючих книг 26-го Форуму видавців
      сьогодні , 10:00 Стус, Вишневський і секрети космосу: 10 найбільш захоплюючих книг 26-го Форуму видавців
      Під обкладинкою 310
      Український саміт у Парижі затримується, – Deutsche Welle
      сьогодні , 08:40 Український саміт у Парижі затримується, – Deutsche Welle
      Борис Немировський 428
      Український скандал у США: що пишуть про це західні медіа
      сьогодні , 08:15 Український скандал у США: що пишуть про це західні медіа
      Світлана Попова 5965
      Великий договір щодо Донбасу: що пропонують у Зеленського і які наслідки
      сьогодні , 07:45 Великий договір щодо Донбасу: що пропонують у Зеленського і які наслідки
      Інна Жолобович 9154
      Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      23 вересня , 22:00 Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1911
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук