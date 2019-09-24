Зеленський підписав закон про План оборони України

Президент був автором цього законопроєкту, який Верховна Рада ще 20 вересня прийняла більшістю голосів. Таким чином народні обранці надали право гаранту затверджувати структуру Плану оборони України.

Як свідчать дані на сайті парламенту, Зеленський вже підписав відповідний закон. Це останній етап проходження документа – він вже повернутий із підписом президента.

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Що передбачено законом Зеленського про План оборони України?

координування діяльності сил оборони;

підготовка органів державної влади, місцевого самоврядування і національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан;

створення єдиної системи цивільного захисту;

відсіч збройній агресії і ліквідація збройного конфлікту;

підготовка населення і території держави до оборони.

Згідно з документом, План оборони України – це "сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту".

Передбачається, що порядок розробки Плану оборони визначатиме Кабмін. Президент же затверджуватиме його структуру і сам план за поданням уряду.