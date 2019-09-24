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      Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / фото с фейсбук-страницы Андрея Богдана

      Президент был автором этого законопроекту, который Верховная Рада еще 20 сентября принял большинством голосов. Таким образом народные избранники предоставили право гаранту утверждать структуру Плана обороны Украины.

      Как свидетельствуют данные на сайте парламента, Зеленский уже подписал соответствующий закон. Это последний этап прохождения документа – он уже возвращен с подписью президента.

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      Что предусмотрено законом Зеленского о Плане обороны Украины?

      • координирование деятельности сил обороны;
      • подготовка органов государственной власти, местного самоуправления и национальной экономики к переводу с мирного на военное положение;
      • создание единой системы гражданской защиты;
      • отпор вооруженной агрессии и ликвидация вооруженного конфликта;
      • подготовка населения и территории государства к обороне.

      Согласно документу, План обороны Украины – это "совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и его защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта".

      Предполагается, что порядок разработки Плана обороны будет определять Кабмин. Президент же будет утверждать его структуру и сам план по представлению правительства.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Верховная Рада
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