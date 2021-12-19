Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины объяснил, что так поступили потому, что война – "это дело всех". Об этом чиновник рассказал в эфире 19 декабря.

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В Плане обороны прописаны действия многих структур

Алексей Данилов рассказал, что заботиться о безопасности и независимости страны должны все граждане нашей страны. В частности, пояснил, что в Плане обороны Украины прописан детальный план действий каждого института и структуры.

"Ранее План обороны – это был только Генштаб, Вооруженные силы и группы, которые относятся к сектору безопасности и обороны. Этот план обороны — значительно более широкий документ. Все ведомства, имеющие к этому отношение, уже определены как структуры, которые будут участвовать в этом", – рассказал Данилов.

В частности, пояснил, что речь идет о центральных органах исполнительной власти, органах местного самоуправления и других институциях государства.

Потому что, если, не дай Бог, будет война – это дело всех. Не может быть так, что один орган будет привлечен, а другие будут наблюдать и смотреть, чем это закончится,

– объяснил секретарь СНБО.

Данилов вспомнил, что именно так было "в свое время, когда Россия через своих агентов оказала тотальное влияние на наш сектор обороны, когда у нас министром обороны был гражданин России, и даже не один".

Кстати, чиновник пояснил, что те планы, проекты и стратегии, которые начинают реализовывать, будут очень полезны, что бы была всесторонняя защита нашей страны.

Обратите внимание! Американские СМИ написали, что Россия стягивает войска к границе с Украиной в конце октября 2021 года. Впоследствии украинская разведка это подтвердила и объяснила, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года. В частности министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия стянула к украинским границам более 93 тысяч военных.

Что известно о Плане обороны Украины

План обороны Украины был принят на заседании СНБО 15 октября 2021 года. Тогда рассказали, что это большой документ, над которым работали почти 2 года.

Алексей Данилов рассказывал, что он четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня есть перед нашим государством.

Именно с его помощью, по словам Данилова, мы ясно понимаем, какие органы с кем должны сотрудничать в той или иной ситуации. Документ поручил создать Владимир Зеленский.

20 сентября 2021 года Верховная Рада проголосовала за законопроект авторства Зеленского о Плане обороны Украины.

27 сентября Президент Украины подписал его. Согласно плану, предусматривается "совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных, других мер государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта".

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