Байден остерігається повторення помилок, які припустили у 2014 році. Тоді США та Європу зненацька застала окупація Росією Криму.

До речі Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною, – DFRLab

Джерела американських ЗМІ стверджують, що кроки адміністрації Байдена є дуже продуманими.

Проте ми маємо лише 4 тижні, щоб це зробити (запобігти атаці Росії – 24 канал),

– кажуть джерела.

Санкції будуть непосильними

Санкції, які Вашингтон розробляє на випадок можливих військових дій були б непосильними та негайними. За інформацією видання, вони б завдали значних витрат російській економіцію

Додали, що санкції 2014 року були спрямовані на стримування середньострокового та довгострокового розвитку конкретних російських державних фірм.

Чому такі обмеження не застосували раніше

Видання пише, що, коли Байден обіймав посаду віцепрезидента США у 2014 році, американську владу розкритикували, бо та не передбачила окупацію Криму. Тоді Байден нібито хотів озброїти Україну та ввести надзвичайно суворі санкції. Однак не вдалось через наполягання президента Барака Обами.

Американські чиновники запевняють, що тепер глава Білого дому вирішив все зробити інакше.

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