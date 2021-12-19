Відповідну позицію Боррель описав у своєму блозі на сторінці Європейського Союзу. Про це мовилось 19 грудня.

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ЄС має бути за столом будь-якого обговорення безпеки

Жозеп Боррель заявив, що багато лідерів Євросоюз підкреслили необхідність продовження дипломатичних зусиль щодо стримування дій Росії.

ЄС, звісно ж, повинен бути за столом будь-якого обговорення архітектури європейської безпеки. У цю п'ятницю МЗС Росії опублікувало проєкт пропозиції щодо гарантій безпеки між Росією та США, а також європейськими членами НАТО. Зрозуміло, що ЄС має бути невід'ємною частиною таких дискусій,
– написав Боррель.

Політик також додав, що:

  • "Гельсінська угода та Паризька хартія запропонували основні принципи, на основі яких можна було будувати європейську безпеку протягом останніх 50 років;
  • ОБСЄ пропонує механізми та правила, які залишаються наріжним камінням будь-якої взаємодії з Росією".

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