Відповідну позицію Боррель описав у своєму блозі на сторінці Європейського Союзу. Про це мовилось 19 грудня.

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ЄС має бути за столом будь-якого обговорення безпеки

Жозеп Боррель заявив, що багато лідерів Євросоюз підкреслили необхідність продовження дипломатичних зусиль щодо стримування дій Росії.

ЄС, звісно ж, повинен бути за столом будь-якого обговорення архітектури європейської безпеки. У цю п'ятницю МЗС Росії опублікувало проєкт пропозиції щодо гарантій безпеки між Росією та США, а також європейськими членами НАТО. Зрозуміло, що ЄС має бути невід'ємною частиною таких дискусій,

– написав Боррель.

Політик також додав, що:

"Гельсінська угода та Паризька хартія запропонували основні принципи, на основі яких можна було будувати європейську безпеку протягом останніх 50 років;

ОБСЄ пропонує механізми та правила, які залишаються наріжним камінням будь-якої взаємодії з Росією".

Що відомо про пропозиції Росії

17 грудня МЗС Росії оприлюднило так звані проєкти договорів з США та НАТО про гарантії безпеки. Зокрема, країна-окупантка вимагає від НАТО зобов'язань не приймати Україну в Альянс.

У Кремлі фактично вимагають, щоб закріпити з НАТО домовленість мирно врегульовувати усі розбіжності та утримуватися від застосування сили.

У цей же день Штати відповіли, що вже розглянули пропозиції Росії щодо так званих "гарантій безпеки". Відповідь пообіцяли надати наступного тижня.

В українському МЗС відповіли, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати, який буде вектор подальшого розвитку їхніх відносин.

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