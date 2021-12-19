Соответствующую позицию Боррель описал в своем блоге на странице Европейского Союза. Об этом говорилось 19 декабря.

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ЕС должен быть за столом любого обсуждения безопасности

Жозеп Боррель заявил, что многие лидеры Евросоюза подчеркнули необходимость продолжения дипломатических усилий по сдерживанию действий России.

ЕС, конечно же, должен быть за столом любого обсуждения архитектуры европейской безопасности. В эту пятницу МИД России опубликовал проект предложения по гарантиям безопасности между Россией и США, а также европейскими членами НАТО. Понятно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий,

– написал Боррель.

Политик также добавил, что:

"Хельсинское соглашение и Парижская хартия предложили основные принципы, на основе которых можно было строить европейскую безопасность за последние 50 лет;

ОБСЕ предлагает механизмы и правила, остающиеся краеугольным камнем любого взаимодействия с Россией".

Что известно о предложениях России

17 декабря МИД России обнародовал так называемые проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности . В частности, страна-оккупантка требует от НАТО обязательства не принимать Украину в Альянс.

В Кремле фактически требуют, чтобы закрепить договоренность с НАТО мирно урегулировать все разногласия и воздерживаться от применения силы.

В этот же день Штаты ответили, что уже рассмотрели предложения России по так называемым "гарантиям безопасности". Ответ пообещали предоставить на следующей неделе.

В украинском МИД ответили, что только Украина и члены НАТО имеют право решать , каким будет вектор дальнейшего развития их отношений.