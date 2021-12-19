Делегація з Штатів приїхала через агресивні дії зі сторони Росії. Про це повідомили на сайті посольства США у Києві.
До теми Влада США має кілька тижнів, щоб запобігти вторгненню Росії в Україну, – ЗМІ
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Делегація Конгресу США відвідаа Київ. Зокрема вона обговорила з українською стороною російське агресивне військове нарощування в Україні та навколо неї.
Джерело:фейсбук посольства США в Києві
Делегація з Штатів приїхала через агресивні дії зі сторони Росії. Про це повідомили на сайті посольства США у Києві.
До теми Влада США має кілька тижнів, щоб запобігти вторгненню Росії в Україну, – ЗМІ
Новина доповнюється…