Деталі від дипломата

Таку думку представник Євросоюзу висловив на брифінгу 5 січня. Це відбулося у межах його робочої поїздки в Україну.

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Не може бути безпека Європи без безпеки України,

– наголосив Боррель.

Боррель приїхав в Україну: що треба знати

Представник ЄС прилетів до Києва уночі проти 5 січня. Він обрав Україну для свого першого робочого візиту за кордон. Відбулося це на тлі нарощення російських військ біля наших кордонів.

Разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою Боррель вперше за 8 років війни побував на Донбасі, зокрема у Станиці Луганській. Український міністр назвав це "знаком єдності України та ЄС на тлі погроз Росії та сили нашої дипломатії задля миру, безпеки та справедливості в Європі".

Наприкінці поїздки глава європейської дипломатії зустрінеться у Києві з представниками української влади.

Зверніть увагу! Перед тим, як приїхати в Україну, Боррель пригрозив Росії. Він наголосив, що Євросоюз жорстоко реагуватиме на нові акти агресії проти Києва.

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