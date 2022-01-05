Деталі від дипломата
Таку думку представник Євросоюзу висловив на брифінгу 5 січня. Це відбулося у межах його робочої поїздки в Україну.
Цікаво Чи зможе українська армія зупинити Росію без допомоги Заходу, – Bloomberg
Не може бути безпека Європи без безпеки України,
– наголосив Боррель.
Боррель приїхав в Україну: що треба знати
Представник ЄС прилетів до Києва уночі проти 5 січня. Він обрав Україну для свого першого робочого візиту за кордон. Відбулося це на тлі нарощення російських військ біля наших кордонів.
Разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою Боррель вперше за 8 років війни побував на Донбасі, зокрема у Станиці Луганській. Український міністр назвав це "знаком єдності України та ЄС на тлі погроз Росії та сили нашої дипломатії задля миру, безпеки та справедливості в Європі".
Наприкінці поїздки глава європейської дипломатії зустрінеться у Києві з представниками української влади.
Коротко про можливу ескалацію Росії
- Від осені 2021 року іноземні ЗМІ та партнери України говорять про збільшення російських військ біля нашого кордону.
- Згодом українська розвідка заявила, що Росія може піти у наступ у січні – лютому 2022 року.
- Секретар ради нацбезпеки Олексій Данілов переконаний, що для нападу у ворога має бути щонайменш втричі більше військ біля кордону.
- Водночас президент Росії Володимир Путін вимагає, щоб НАТО не брало до свого складу Україну. В іншому разі Кремль погрожує "повномасштабною війною в Європі".