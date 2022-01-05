Разом з тим у Bloomberg наголосили, що українська армія – значно сильніша, аніж була у 2014 році. Проте цього недостатньо задля припинення повномасштабного вторгнення.

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У Bloomberg вказали на недоліки української армії

Головним недоліком України назвали нераціональний розподіл ресурсів – зокрема, на сферу оборони. У Bloomberg посилаються на слова нардепа Сергія Рахманіна, що недостатньо було закладено коштів на бронежилети, гвинтівки та шоломи.

Видання порівняло витрати на оборону Росії та України

Видання зазначає, що бюджет України на оборонні закупівлі на 2021 рік становив 23 мільярди гривень, на 2022 рік – 28 мільярдів гривень. При цьому Росія витрачає на закупівлю – 40% оборонного бюджету, а це більше ніж 60 мільярдів доларів.

Зверніть увагу! На думку видання, у разі агресії Росії лише велика допомога озброєнням від Заходу може забезпечити Україні захист.

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Яку військову допомогу може отримати Україна:

Новий пакет допомоги від США, за інформацією ЗМІ: туди входять протитанкові ракети Javelin, стрілецьку зброю, медичні комплекти та бронежилети, а також захисне озброєння та підтримку кібер-можливостей України.

Естонія планує надати гаубиці та ракети Javelin, насамперед для протитанкового захисту.

Разом з тим Німеччина та Нідерланди вважають, що поки країни НАТО не мають надавати Україні летальну зброю.

Коротко про ситуацію біля українського кордону:

Як інформує Conflict Intelligence Team, Росія продовжує нарощувати війська біля українських кордонів.

30 грудня напруження між Україною та Росією обговорили у телефонній розмові президент США Джо Байден та голова Кремля Володимир Путін.

7 січня нарощування кількості російьких військ біля кордону України обговорять на спеціальному засіданні НАТО.

Дивіться у WTF, як Росія перетворюється на концтабір: