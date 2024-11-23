Українські енергетики не можуть подолати наслідки російських ударів у такий короткий термін, однак робота просувається дуже успішно. Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев озвучив 24 Каналу думку, що така ситуація триватиме не довго.

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Є кілька важливих моментів

Геннадій Рябцев зазначив, що такі обмеження були і раніше. Але зараз є підтвердження того, що поки не вдається забезпечити належний розподіл електричної енергії по всій території України через пошкодження, які окупанти завдали об'єктам передачі розподілу, тобто трансформаторним підстанціям.

Але це не означає, що ці обмеження триватимуть довго. Є достатньо добрі перспективи. Я не хочу знову називати дві – три доби. Втім, бачимо, що роботи просуваються достатньо успішно,

– підкреслив він.

За словами експерта з енергетики, державні органи влади повинні підтримувати енергетиків. Наприклад, ухвалити постанову про встановлення прайс-кепів. Або ж зняти їх, бо це відкриє дорогу імпорту електричної енергії, який зараз на рівні приблизно 15 – 20% від загальних обсягів. Також важливо, щоб Кабінет міністрів встановив, хто такі захищені споживачі.

"Бо у цьому переліку захищених на підприємства критичної інфраструктури припадає лише третина, всі інші "примазалися". Але чомусь Кабінет міністрів досі не затверджує новий перелік. Це ускладнює боргову проблему, загострює її, не дозволяє нормально працювати всім компаніям, які генерують, передають, розподіляють електричну енергію", – пояснив Рябцев.

Крім того, є ще декілька моментів, які важливі для того, щоб наші енергетики могли краще працювати та швидше відновлювати ті ушкодження, які були завдані. Усе визначатиметься надалі спільною роботою, про яку неодноразово заявляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та інші високопосадовці.