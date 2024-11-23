Украинские энергетики не могут преодолеть последствия российских ударов в такой короткий срок, однако работа продвигается очень успешно. Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев озвучил 24 Каналу мнение, что такая ситуация продлится не долго.

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Есть несколько важных моментов

Геннадий Рябцев отметил, что такие ограничения были и раньше. Но сейчас есть подтверждение того, что пока не удается обеспечить нужное распределение электрической энергии по всей территории Украины из-за повреждений, которые оккупанты нанесли объектам передачи распределения, то есть трансформаторным подстанциям.

Но это не означает, что эти ограничения будут продолжаться долго. Есть достаточно хорошие перспективы. Я не хочу снова называть две – трое суток. Впрочем, видим, что работы продвигаются достаточно успешно,

– подчеркнул он.

По словам эксперта по энергетике, государственные органы власти должны поддерживать энергетиков. Например, принять постановление об установлении прайс-кепов. Или же снять их, потому что это откроет дорогу импорту электрической энергии, который сейчас на уровне примерно 15 – 20% от общих объемов. Также важно, чтобы Кабинет министров установил, кто такие защищенные потребители.

"Потому что в этом перечне защищенных на предприятия критической инфраструктуры приходится лишь треть, все остальные "примазались". Но почему-то Кабинет министров до сих пор не утверждает новый перечень. Это усложняет долговую проблему, обостряет ее, не позволяет нормально работать всем компаниям, которые генерируют, передают, распределяют электрическую энергию", – объяснил Рябцев.

Кроме того, есть еще несколько моментов, которые важны для того, чтобы наши энергетики могли лучше работать и быстрее восстанавливать те повреждения, которые были нанесены. Все будет определяться в дальнейшем совместной работой, о которой неоднократно заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и другие высокопоставленные чиновники.