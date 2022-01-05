Вместе с тем в Bloomberg подчеркнули, что украинская армия значительно сильнее, чем была в 2014 году. Однако этого недостаточно для прекращения полномасштабного вторжения.

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В Bloomberg отметили недостатки украинской армии

Главным недостатком Украины назвали нерациональное распределение ресурсов – в частности, в сфере обороны. В Bloomberg ссылаются на слова нардепа Сергея Рахманина, что недостаточно было заложено средств на бронежилеты, стрелковое оружие и шлемы.

Издание сравнило расходы на оборону России и Украины

Издание отмечает, что бюджет Украины на оборонные закупки на 2021 год составил 23 миллиарда гривен, на 2022 год – 28 миллиардов гривен. При этом Россия тратит на закупку – 40% оборонного бюджета, а это более 60 миллиардов долларов.

Обратите внимание! По мнению издания, в случае агрессии России только большая помощь вооружением от Запада может обеспечить защиту Украины.

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Какую военную помощь может получить Украина:

Новый пакет помощи от США, по информации СМИ: туда входят противотанковые ракеты Javelin, стрелковое оружие, медицинские комплекты и бронежилеты, а также защитное вооружение и поддержка кибер-возможностей Украины.

Эстония планирует предоставить гаубицы и ракеты Javelin, в первую очередь для противотанковой защиты.

Вместе с тем, Германия и Нидерланды считают, что пока страны НАТО не должны предоставлять Украине летальное оружие.

Коротко о ситуации у украинской границы:

Как сообщает Conflict Intelligence Team, Россия продолжает наращивать войска у украинских границ.

30 декабря напряжение между Украиной и Россией обсудили в телефонном разговоре президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин.

7 января наращивание количества российских войск у границы Украины обсудят на специальном заседании НАТО.

Смотрите в WTF, как Россия превращается в концлагерь: