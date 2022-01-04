Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, Украина должна привлечь партнеров.
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Несколько ошибок – повышение ставок, – Климкин
Климкин отметил, что Украина должна вместе с друзьями-партнерами играть в свою игру. Выполнять то, что обещали. "То, что мы не хотим и не можем выполнить. Вопрос уважения и доверия сейчас нам очень вредит", – добавил он.
Если мы (Украина – 24 канал) здесь совершим несколько ошибок, повышения ставок почти не избежать,
– подчеркнул экс-министр.
По его мнению, Украина прежде всего не должна давать слабину, которую Владимир Путин может использовать. Если так будет, то 2022 год пройдет относительно спокойно.
Поддержка мира в случае эскалации: кратко
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