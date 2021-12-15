Издание в подтверждение этого приводит слова высокопоставленных дипломатов и официальных лиц. На условиях анонимности они заявили, что определенные страны сопротивляются санкциям против Москвы.
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Евросоюз не спешит с новыми санкциями против России
В частности, затягивают с согласованием более жестких санкционных мер против России в случае ее полномасштабного вторжения в Украину такие страны: Германия, Франция, Италия и Испания.
Не меняет ситуацию и то, что Кремль не демонстрирует никаких признаков отказа от наращивания войск возле украинских границ.
В ЕС надеются на дипломатию
Издание добавляет, что упомянутые страны хотят сосредоточиться на переговорах с Москвой, прежде чем анонсировать экономические санкции. Хотя есть другие страны-участницы ЕС, которые утверждают, что поддержка публичных угроз санкций будет иметь лучший сдерживающий эффект для президента России Владимира Путина.
Заявления о готовности Евросоюза ужесточить санкции
- Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн заявила, что ЕС готов усилить санкции против России или же ввести новые. Это произойдет, если Москва будет продолжать агрессию в отношении Украины.
- На днях о готовности Евросоюза вводить политические и экономические ограничения против государства-агрессора заявлял и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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