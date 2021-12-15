Соответствующую информацию Урсула фон дер Ляйен сообщила в своем твиттере. Это случилось 15 декабря.

К теме В Сенате США пытаются вернуть в бюджет санкции по "Северному потоку-2"

Евросоюз вновь пригрозил России санкциями

Глава Еврокомиссии написала, что Евросоюз полностью поддерживает Украину перед российской агрессией.

Любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого обходиться России. Мы можем усилить и расширить существующие санкции или, при необходимости, принять дополнительные,
– сообщила фон дер Ляйен.

Кстати, 15 декабря в Брюсселе стартует саммит "Восточного партнерства" с участием лидеров Евросоюза и стран-членов.

Президент Владимир Зеленский отправился в Брюссель. Там он проведет двусторонние встречи с:

  • лидерами стран-членов ЕС и стран-партнеров;
  • руководством Европейского Союза;
  • генеральным секретарем НАТО.

Коротко о возможных санкциях России из-за войск возле границ Украины

НАТО впервые готовит для Путина мощные санкции – смотрите видео

Полный текст публикации Урсулы фон дер Ляйен

ЕС полностью поддерживает Украину перед лицом российской агрессии.

Любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут иметь огромные затраты для России.

Мы можем усилить и расширить действующие санкции или ввести дополнительные, если нужно.