Соответствующую информацию Урсула фон дер Ляйен сообщила в своем твиттере. Это случилось 15 декабря.

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Евросоюз вновь пригрозил России санкциями

Глава Еврокомиссии написала, что Евросоюз полностью поддерживает Украину перед российской агрессией.

Любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого обходиться России. Мы можем усилить и расширить существующие санкции или, при необходимости, принять дополнительные,

– сообщила фон дер Ляйен.

Кстати, 15 декабря в Брюсселе стартует саммит "Восточного партнерства" с участием лидеров Евросоюза и стран-членов.

Президент Владимир Зеленский отправился в Брюссель. Там он проведет двусторонние встречи с:

лидерами стран-членов ЕС и стран-партнеров;

руководством Европейского Союза;

генеральным секретарем НАТО.

Коротко о возможных санкциях России из-за войск возле границ Украины

В конце октября американская пресса сообщила, что Россия стягивает войска к границе Украины. Впоследствии глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что у границы Украины более 93 тысяч войск.

13 декабря Штаты заявили, что могут принять новые санкции против России. Соответствующее заявление сделал глава комитета по иностранным делам Грегори Микс и старший республиканец Майкл Маккол. Они пояснили, что Конгресс США со стороны обеих партий поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

14 декабря источники в немецкой власти заявили, что в вопросе санкций не стоит отдельно выделять "Северный поток-2". Там пригрозили ввести жесткие экономические и политические санкции против России в случае нападения на Украину.

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Полный текст публикации Урсулы фон дер Ляйен

ЕС полностью поддерживает Украину перед лицом российской агрессии.

Любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут иметь огромные затраты для России.

Мы можем усилить и расширить действующие санкции или ввести дополнительные, если нужно.