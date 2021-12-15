Он предложил демократам договоренность, которая может устроить обе стороны. Однако пока неизвестно, как именно к этому отнеслись в администрации Белого дома.

Тем временем Цена идет вверх: стоимость газа в Европе превысила 1500 долларов за тысячу кубов

Сенатор Круз пытается вернуть в бюджет США санкции против "Северного потока-2"

Сенатор-республиканец Тед Круз предложил лидеру большинства в Сенате Чарльзу Шумеру дипломатическое соглашение. Суть его такова:

  • Республиканцы разблокируют процесс назначения послов Соединенных Штатов Америки.
  • А демократы в ответ позволят вернуть в оборонный бюджет страны санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Также Круз сообщил журналистам, что поговорил об этом предложении не только с Шумером, но и с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. И очень надеется, что на этот раз договориться удастся.

Сегодня утром я разговаривал с госсекретарем Блинкеном, который бы очень хотел, чтобы пакет послов, который я предложил очистить, прошел. У меня есть предложение. И все в руках Шумера,
– сказал сенатор.

Напомним, сейчас согласование послов Белым домом фактически в тупике, ведь:

  • Процесс заблокировали в Сенате по инициативе Теда Круза и другого сенатора – Джоша Хоули.
  • Эта блокировка, собственно, началась именно для того, чтобы администрация президента Джо Байдена согласилась на санкции против "Северного потока-2".

Ситуация вокруг "Северного потока-2" дальше не вполне ясна:

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