Він запропонував демократам домовленість, яка може влаштувати обидві сторони. А проте наразі невідомо, як саме до цього поставилися в адміністрації Білого дому.

Тим часом Ціна іде вгору: вартість газу в Європі перевищила 1500 доларів за тисячу кубів

Сенатор Круз намагається повернути у бюджет США санкції проти "Північного потоку-2"

Сенатор-республіканець Тед Круз запропонував лідеру більшості у Сенаті Чарльзу Шумеру дипломатичну угоду. Суть її така:

  • Республіканці розблокують процес призначення послів Сполучених Штатів Америки.
  • Натомість демократи дадуть змогу повернути в оборонний бюджет країни санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Також Круз повідомив журналістам, що поговорив про цю пропозицію не тільки з Шумером, а вже й з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. І дуже сподівається, що цього разу домовитися вдасться.

Сьогодні вранці я розмовляв із держсекретарем Блінкеном, який дуже хотів би, щоб пакет послів, який я запропонував очистити, пройшов. У мене є пропозиція. І все в руках Шумера,
– сказав сенатор.

Нагадаємо, зараз узгодження послів Білим домом фактично у глухому куті, адже:

  • Процес заблокували у Сенаті за ініціативою саме Теда Круза та іншого сенатора – Джоша Гоулі.
  • Це блокування, власне, почали саме для того, щоб адміністрація президента Джо Байдена погодилася на санкції проти "Північного потоку-2".

Ситуація навколо "Північного потоку-2" далі не цілком зрозуміла:

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