Політикиня пояснила, що процес сертифікації "Північний потік-2" триває. Про це нова очільниця МЗС Німеччини розповіла у ефірі 12 грудня.

До теми У нової глави МЗС Німеччини вимагають чіткої позиції щодо "Північного потоку-2"

"ПП-2" поки не відповідає нормам Євросоюзу

Нова очільниця міністерства закордонних справ пригадала, що в рамках коаліційних переговорів заявили, що до енергетичних проєктів слід застосовувати Європейське право в галузі енергетики.

Це означає, що на цей час цей газопровід (мовиться про "Північний потік-2" – 24 канал) не може бути схвалений,

– пояснила міністерка.

До речі, Бербок є членом німецької партії "зелених". Бувши на посаді, політикиня вже зустрічалась з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Зокрема вони обговорювали агресію Росії проти України, співпрацю з питань клімату, пріоритети президентства Німеччини у G7.

Зверніть увагу! У листопаді Федеральне мережеве агентство Німеччини призупинило сертифікацію російського газогону "Північний потік-2". Там пояснили, що його сертифікують лише за умови, якщо компанія проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства. Детальніше про це читайте за посиланням.

Коротко про позицію Анналени Бербок щодо Кремля та "ПП-2"

Анналени Бербок не перший рік виступає проти Росії. Саме тому, за даними організації AVAAZ, ставала об'єктом неправдивих новин зі сторони Кремля.

Зокрема вона заявляла й про те, що її пріоритетом є захист довкілля та пояснювала свою позицію щодо "ПП-2": "Якщо голос Німеччини у зовнішній політиці зазнає невдачі, зокрема у тому, що стосується напруженості в Україні та Росії, проєкту "Північний потік-2", то Європа буде знищена".

Також представниця партії "зелених" пояснювала, що "ПП-2 суперечить цілям захисту клімату, тому що Німеччині необхідно відмовлятися від традиційних джерел енергії, а також газогін робить країну надто залежною від Росії.

Ба більше, вона переконана, що Україна опиняється у програші, адже втратить надходження від транзиту газу.

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