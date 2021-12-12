Про таке звернення повідомив голова комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Реттген. Політик вважає, що у цій ситуації вкрай важлива одностайна позиція Заходу.

Важливо У разі вторгнення Росії в Україну "Північний потік-2" можуть спинити, – Нуланд

Захід має бути одностайний у позиції щодо газопроводу

У комітеті кажуть, що необхідно протистояти російській ескалації і шляхом для цього є економічні санкції.

Неможливо уявити, щоб "Північний потік-2" був запущений, якщо Росія дійсно знову нападе на Україну,

– сказав Реттген.

При цьому, політик вважає, що Берлін має продовжити переговори з Росією, проте не для того, щоб прикривати свою бездіяльність. Міжнародні партнери очікують, що Європа буде активніше брати участь у політиці безпеки.

Канцлер Шольц раніше пригрозив санкціями Росії

Зазначимо, що новий канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Москву про наслідки ескалації проти Росії. Наступник Меркель на посаді запевнив, що виступає за суверенітет та територіальну цілісність України.

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Останні новини про запуск "Північного потоку-2"

Будівництво "Північного потоку-2" вже завершили.

Експлуатувати газопровід можуть почати лише після сертифікації.

ЗМІ не виключали, що оператор, попри загрозу штрафу, може запустити "Північний потік-2" і без сертифікації.

За словами посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен, трубопровід не працюватиме ще пів року.

Пригадайте, як Байден та Меркель укладали "пакт" щодо "Північного потоку-2": відео "Теории заговора"