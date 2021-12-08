Шольц наголосив, що німецький уряд під його керівництвом виступає за непорушність кордонів. Якщо цього не буде, то будуть відповідні наслідки.

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У нас дуже чітке уявлення. Ми хочемо, щоб всі поважали цілісність кордонів,

– сказав Шольц.

Такою була його відповідь на питання про те, чи готова Німеччина використовувати "Північний потік-2", щоб тиснути на Росію у випадку вторгнення в Україну.

Що відомо про ймовірне вторгнення Росії

Американські видання у жовтні застерігали, що Росія нарощує військові потужності біля українського кордону. Це підтверджувала й українська розвідка. Попереджали, що атака може відбутися у січні – лютому 2022 року.

У Міноборони запевняли, що ЗСУ готові до будь-якого сценарію. Міністр Олексій Резніков 3 грудня заявляв, що поблизу українських кордонів були 94, 3 тисячі російських військових. Іноземні ЗМІ попереджали, що їхня кількість може сягнути 175 тисяч.

Європа та США підтримують Україну та погрожують Росії санкціями у випадку повномасштабного вторгнення. У Держдепі заявляли що у випадку вторгнення Росії в Україну "Північний потік-2" можуть спинити.

Запуск "Північного потоку-2"

Газопровід можна буде експлуатувати лише після його сертифікації, інакше оператору загрожує штраф. ЗМІ повідомляли, що газопровід може запрацювати і без сертифікації, якщо Росія сплатить штраф.

У листопаді Федеральне мережеве агентство припинило сертифікацію Nord Stream 2 AG, доки оператор не передасть основний капітал у власність німецької дочірньої компанії. Такі вимоги законодавства Німеччини.

США вводили нові санкції проти "Північного потоку-2", під які потрапила кіпрська компанія Transadria Ltd та судно Marlin. Як заявляла посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, трубопровід ще не працюватиме принаймні пів року.

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