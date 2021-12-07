Про це заявила заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.
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У Держепі США зробили заяву щодо ймовірних наслідків для Росії, якщо та вторгнеться в Україну. Там підтвердили, що у такому випадку "Північний потік-2" можуть спинити.
Джерело:ютуб-канал NowThis News
Про це заявила заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.
Важливо Завершились двогодинні перемовини Путіна та Байдена: підсумки розмови
Новина доповнюється…