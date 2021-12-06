Поки що процес сертифікації російського газопроводу призупинений. Почати його експлуатації зможуть лише тоді, коли сертифікація буде завершена.

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Раніше повідомляли, що оператор може не дочекатись сертифікації

Як повідомив представник Міністерства економіки Німеччини Штеффен Зейберт, уряд не хоче спекулювати на "Північному потоці-2".

Раніше повідомляли, що теоретично оператори енергетичної інфраструктури можуть почати використовувати газопровід без сертифікації, проте через це їх чекатимуть великі штрафи.

Чому припинили сертифікацію проєкту

В середині листопада Федеральне мережеве агентство припинило сертифікацію оператора доти, доки Nord Stream 2 AG не передасть основний капітал у власність німецької дочірньої компанії. Такі вимоги законодавства Німеччини.

Вже коли процес сертифікації відновлять, то експерти дивитимуться, чи дочірня компанія відповідає нормам німецького та європейського законодавства.

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Коротко про останні новини щодо "Північного потоку-2"

США ввели нові санкції проти "Північного потоку-2". Під них потрапила кіпрська компанія Transadria Ltd та судно Marlin.

За словами посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен, трубопровід ще не працюватиме принаймні пів року.

Тим часом, ЗМІ повідомили, що газопровід може запрацювати і без сертифікації, якщо Росія сплатить штраф.

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