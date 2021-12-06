Пока что процесс сертификации российского газопровода приостановлен. Начать его эксплуатацию смогут лишь тогда, когда сертификация будет завершена.

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Ранее сообщали, что оператор может не дождаться сертификации

Как сообщил представитель Министерства экономики Германии Штеффен Зейберт, правительство не хочет спекулировать на "Северном потоке-2".

Ранее сообщалось, что теоретически операторы энергетической инфраструктуры могут начать использовать газопровод без сертификации, однако из-за этого их будут ждать крупные штрафы.

Почему прекратили сертификацию проекта

В середине ноября Федеральное сетевое агентство прекратило сертификацию оператора до тех пор, пока Nord Stream 2 AG не передаст основной капитал в собственность немецкой дочерней компании. Таковы требования законодательства Германии.

Уже когда процесс сертификации возобновят, то эксперты будут смотреть, соответствует ли дочерняя компания нормам немецкого и европейского законодательства.

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Кратко о последних новостях по"Северному потоку-2"

США ввели новые санкции против"Северного потока-2". Под них попала кипрская компания Transadria Ltd и судно Marlin.

По словам посла Германии в Украине Анки Фельдгузен, трубопровод еще не будет работать по крайней мере полгода.

Между тем, СМИ сообщили, что газопровод может заработать и без сертификации, если Россия оплатит штраф.

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