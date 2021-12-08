Росія вночі не напала, але Кремль і не відводить свої війська від українського кордону. "Північний потік-2" раптово не запустили, але й трубу не заблокували.

До теми У разі вторгнення Росії в Україну "Північний потік-2" можуть спинити, – Нуланд

Тобто що? Нічого не відбулося? Однак правило перемовин говорить, що діалог не може закінчитись, поки сторони не дійдуть хоча б до бодай якихось домовленостей.

Звісно, сухі заяви представників держав після перемовин зазвичай не передають ключових домовленостей. Про них нам ніхто може і не сказати у підсумку. Це можна зрозуміти лише по діях сторін згодом.

Наприклад, якщо Путін відведе війська від українських кордонів, але Європейський Союз запустить натомість російську трубу, то ми зрозуміємо, що Захід поступився перед Кремлем, аби не допустити війни.

Однак нині заяв представників держав достатньо для того, аби зрозуміти, що у сухому залишку на цей момент.

Путін традиційно звинувачував НАТО, а Байден погрожував санкціями та заступився за Україну. Однак нам цього недостатньо, тож давайте "копнемо" глибше.

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І так, з американської сторони під час розмови були присутні держсекретар США Ентоні Блінкен, радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван та старший радник з питань Росії та Центральної Азії Ерік Грін.

Після перемовин пресцентри Білого дому та Кремля випустили короткі заяви, а пізніше речниця адміністрації Байдена Джен Псакі та радник з нацбезпеки Джейк Салліван дали спільний брифінг, де виклали більше деталей переговорів. Це все ми і будемо розбирати.

Путін знову про гарантії

Путін таки вимагав від Байдена гарантій того, що Україна не стане членом альянсу НАТО для того, аби Росія могла поширювати свій вплив на територію нашої держави.

Це ні для кого не стало новиною, адже на цьому представники Кремля неодноразово наголошували останнім часом публічно. Про це мовиться у повідомленні Кремля.

Що Путіну на це відповів Байден

Радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван стверджує, що жодних поступок у цьому питанні зі сторони Джозефа Байдена не було.

Натомість незабаром після відеодзвінка з проєкту оборонного бюджету США було прибрано поправки щодо санкцій проти Росії та "Північного потоку-2".

Чи міг Байден обміняти "Північний потік-2" на відведення російських військ від українських кордонів? Ми побачимо пізніше.

Однак в день перемовин заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що у разі вторгнення російської армії до України Німеччина буде готова вжити заходів щодо газопроводу "Північний потік 2".

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Байден пригрозив Путіну

Також під час розмови Джо Байден пригрозив Путіну і іншими наслідками. Політик наголосив, що цього разу США діятимуть рішуче.



Байден пригрозив Путіну / Фото Getty Images

Зокрема, Байден від імені США та європейських партнерів заявив, що Захід готовий відповісти на російську агресію найбільш жорсткими санкціями. Про які саме обмеження мовиться – невідомо.

Натомість напередодні авторитетні світові видання повідомили, що в Білому домі обговорювали наступні варіанти:

відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT;

обмеження для російських банків у конвертації рубля в валюту;

санкції проти корумпованого оточення Путіна, які зберігають свої гроші в установах Заходу.

В Кремлі інформацію про санкції підтвердили.

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Також представники США заявили, що готові надати додаткову військову допомогу Україні у разі атаки Росії, а також зміцнити позиції НАТО серед наших сусідів.

Чим завершиться для нас розмова президентів США і Росії про Україну? Найближчими днями по діях Кремля це буде зрозуміло. Білий дім вважає, що поки Путін не ухвалив рішення про вторгнення в Україну.

Однак що головного напередодні зробили президент США Байден та представники Білого дому? Дуже чітко позначили наслідки для Путіна, якщо він зважиться на атаку.

За слова і підтримку ставимо "5 з плюсом", але спостерігаємо за діями, адже вони завжди важливіші за слова.