Український лідер в інтерв'ю висловився щодо можливих наслідків для Європи запуску газопроводу "Північний потік-2".

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Зеленський про наслідки запуску російського газопроводу

Сам факт, що "Північний потік-2" гіпотетично може бути введений в експлуатацію, є надзвичайно дестабілізаційним для нашого регіону,

– зазначив глава держави.

За його словами, Росія намагається використовувати різноманітні важелі тиску на європейські країни для того, аби цей газопровід таки запрацював.

Кінець транспортування газу територією України, наголосив Зеленський, матиме критичний вплив на Європу. "Якщо це відбудеться, безпека сходу та центру Європи миттєво обвалиться", – додав політик.

Нагадаємо, оператор Nord Stream 2 AG подав заявку, щоб його визнали незалежним. Розгляд розпочався 8 вересня, ухвалити рішення по ній повинні до 8 січня 2022 року.

"Північний потік-2": останні новини

Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Її відновлять, коли росіяни реорганізують компанію згідно з німецьким законодавством.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила, що наразі газопровід не відповідає нормам Євросоюзу. Тому його запуск поки що не можуть схвалити.

США забрали з проєкту оборонного бюджету пункт про санкції щодо "Північного потоку-2". У документі більше немає й заборони на придбання представниками США боргових зобов'язань Росії.

Очільник фракції "Європейської народної партії" у Європарламенті Манфред Вебер переконаний, що газопроводу настане кінець у випадку нападу Росії на Україну.

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