Об этом 14 декабря сообщили источники из немецких властей. Западные страны пригрозили ввести жесткие экономические и политические санкции против России, если она нападет на Украину.

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Источник в правительстве Германии сообщил, что Кремль должен объяснить цель наращивания военной мощи на границе с Украиной. Лидеры ЕС на этой неделе обсудят в Брюсселе проблемы.

Что нужно для Украины

Источник добавил, что лучшим ответом на российскую угрозу не поставки оружия Украине, а деэскалация ситуации посредством возобновления переговоров между Германией, Францией, Россией и Украиной в так называемом Нормандском формате.

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