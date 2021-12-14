Залужный убежден, если бы тогда приняли более действенные меры, не было бы шантажа по применению военной силы, а также энергетического и "миграционного" кризиса.

Кстати Угроза вторжения России есть постоянно, но ситуацию контролируют, – Данилов

По словам генерала, военная активность Кремля представляет угрозу не только для нашего государства, но и для других европейских стран. Все потому, что целью российской гибридной агрессии является подрыв евроатлантической и европейской безопасности. Поэтому ответ агрессору должен быть консолидированным.

Украина готова к любому развитию ситуации

Залужный отметил, что государство-агрессор пытается дестабилизировать ситуацию внутри Украины. Кремль хочет сделать так, чтобы невозможно было реанимировать дипломатические площадки.

Мы как военные готовы к любому развитию ситуации. Но должен быть дипломатический путь, хотя Россия предпринимает сверхусилия, чтобы эти площадки не работали, заставляя Украину вести прямые переговоры с ОРДЛО,

– сказал главнокомандующий.

Он отметил, что это делается для того, чтобы с России сняли санкции, поскольку тогда ее уже не будут считать стороной конфликта. Однако Залужный резюмировал, что Москва должна ответить за все происходящее.

Что известно об угрозе вторжения России