Залужный убежден, если бы тогда приняли более действенные меры, не было бы шантажа по применению военной силы, а также энергетического и "миграционного" кризиса.
Кстати Угроза вторжения России есть постоянно, но ситуацию контролируют, – Данилов
По словам генерала, военная активность Кремля представляет угрозу не только для нашего государства, но и для других европейских стран. Все потому, что целью российской гибридной агрессии является подрыв евроатлантической и европейской безопасности. Поэтому ответ агрессору должен быть консолидированным.
Украина готова к любому развитию ситуации
Залужный отметил, что государство-агрессор пытается дестабилизировать ситуацию внутри Украины. Кремль хочет сделать так, чтобы невозможно было реанимировать дипломатические площадки.
Мы как военные готовы к любому развитию ситуации. Но должен быть дипломатический путь, хотя Россия предпринимает сверхусилия, чтобы эти площадки не работали, заставляя Украину вести прямые переговоры с ОРДЛО,
– сказал главнокомандующий.
Он отметил, что это делается для того, чтобы с России сняли санкции, поскольку тогда ее уже не будут считать стороной конфликта. Однако Залужный резюмировал, что Москва должна ответить за все происходящее.
Что известно об угрозе вторжения России
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия может напасть на Украину уже в январе – феврале 2022 года. Агрессор концентрирует свои силы у наших границ.
- В ЕС и США решительно заявили, что в случае усиления российской агрессии, против Кремля применят серьезные экономические санкции.
- На фоне этих угроз президент США Джо Байден позвонил кремлевскому лидеру Владимиру Путину.
- Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Россия продолжает стягивать войска даже после разговора Путина и Байдена. Сейчас у границ находятся более 100 тысяч военных.