Данилов напомнил, что с 2014 года мы находимся в активной фазе выяснения отношений с Россией, которая на нас напала. Поэтому угроза сохраняется все это время.

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Есть ли сегодня угроза нашей стране? Конечно, есть, она постоянная… Ситуация находится под контролем, учения они проводят постоянно,

– сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что раньше на это не так обращали внимание.

Несут ли угрозу российские войска на границе

Данилов считает, что скопление российских военных на границе не является угрожающим для Украины. По его словам, оккупанты постоянно ставят лагеря, но в них нет пока такого количества людей, которое могло бы представлять угрозу.

"Но это не значит, что это не будет происходить завтра", – подытожил политик.

Войска у границ и угроза нападения: главное

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия может напасть на Украину уже в январе – феврале 2022 года.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны-члены ЕС едины в вопросе поддержки Украины. В случае усиления российской агрессии, против Кремля применят серьезные экономические шаги. О сильных антироссийских санкциях предупредили и США.

На фоне этих угроз президент США Джо Байден позвонил кремлевскому лидеру Владимиру Путину.

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Россия продолжает наращивать военные мощности у границы Украины даже после разговора Путина и Байдена. Сейчас там находятся более 100 тысяч военных.

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