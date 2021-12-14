Данілов нагадав, що з 2014 року ми перебуваємо в активній фазі з'ясування стосунків з Росією, яка на нас напала. Тому загроза є весь цей час.
До теми Вони тут ніколи не переможуть, – Данілов про можливе вторгнення російських військ
Чи є сьогодні загроза нашій країні? Звичайно, є, вона постійна…Ситуація перебуває під контролем, навчання вони проводять постійно,
– сказав секретар РНБО.
Він додав, що раніше на це не так звертали увагу.
Чи несуть загрозу російські війська на кордоні
Данілов вважає, що скупчення російських військових на кордоні не є загрозливим для України. За його словами, окупанти постійно ставлять табори, але в них немає наразі такої кількості людей, яка могла б становити загрозу.
"Але це не означає, що це не буде відбуватися завтра", – підсумував політик.
Війська біля кордонів та загроза нападу: головне
- Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія може напасти на Україну вже у січні – лютому 2022 року.
- Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що країни-члени ЄС єдині у питанні підтримки України. У випадку посилення російської агресії, проти Кремля застосують серйозні економічні кроки. Про сильні антиросійські санкції попередили і США.
- На тлі цих загроз президент США Джо Байден подзвонив кремлівському лідеру Володимиру Путіну.
- Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Росія продовжує нарощувати військові потужності біля кордону України навіть після розмови Путіна та Байдена. Наразі там перебувають понад 100 тисяч військових.
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