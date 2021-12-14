Залужний переконаний, якби тоді вжили більш дієвих заходів, не було б шантажу щодо застосування військової сили, а також енергетичної та "міграційної" кризи.

До речі Загроза вторгнення Росії є постійно, але ситуацію контролюють, – Данілов

За словами генерала, військова активність Кремля становить загрозу не лише для нашої держави, а й для інших європейських країн. Все тому, що метою російської гібридної агресії є підрив євроатлантичної та європейської безпеки. Тому відповідь агресору має бути консолідованою.

Україна готова до будь-якого розвитку ситуації

Залужний відзначив, що держава-агресор намагається також дестабілізувати ситуацію всередині України. Кремль хоче зробити так, щоб неможливо було реанімувати дипломатичні майданчики.

Ми як військові готові до будь-якого розвитку ситуації. Але має бути дипломатичний шлях, хоча Росія вживає надзусиль, щоб ці майданчики не працювали, змушуючи Україну вести прямі переговори з ОРДЛО,

– сказав Головнокомандувач.

Він зазначив, що це робиться для того, щоб з Росії зняли санкції, оскільки тоді її вже не вважатимуть стороною конфлікту. Однак Залужний резюмував, що Москва повинна відповісти за все, що відбувається.

Що відомо про загрозу вторгнення Росії