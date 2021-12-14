Наказание будет предусматривать лишение свободы на срок от 6 до 12 лет. Это будет зависеть от того, кому адресованы призывы.

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Призыв от чиновника – самое жесткое наказание

По сообщению телеграм-канала, за пропаганду санкций в Беларуси теперь грозит лишение свободы на срок до:

6 лет – если обращение к рядовым лицам;

10 лет – когда они обращены к иностранным странам, международным и зарубежным организациям;

12 лет — если призывы совершены должностным лицом с использованием служебных полномочий.

Также 12 лет за решеткой предусмотрены, если призывы к санкциям привели к тяжелым последствиям для страны. К примеру, ограничение торговли или включение предприятий в санкционный список.

Заметьте! Ранее белорусские депутаты предлагали за призывы к санкциям лишать гражданства и конфисковать имущество в доход страны.

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