Не так давно ЕС одобрил новый, уже 5 пакет санкций против белорусского режима. При этом из Беларуси сбежал важный свидетель – диспетчер минского аэропорта.
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Санкции ЕС
Диспетчер подтвердил причастность белорусского КГБ Беларуси к захвату самолета Ryanair. Это чревато уже 6 пакетом европейских санкций против Лукашенко.
Александр Лукашенко признал, что санкции ЕС больно бьют по его режиму / Фото Getty Images
Долгое время Лукашенко отнекивался и заявлял, что санкции Запада идут ему только на пользу. Но, по всей видимости, это не так и, опасаясь новых ограничений, он вновь пригрозил перекрыть газ в Европу.
Такое заявление Лукашенко прозвучало на фоне того, что Польша предложила полное закрытие границы и прекращение всей торговли с Беларусью.
Варшава предупредила Минск, что если он не прекратит посылать на границу мигрантов и устраивать провокации, то закрытие границ станет единственным вариантом в такой ситуации.
Миграционный кризис
А миграционный кризис не успокаивается. Нелегалы продолжают штурмовать польскую границу. Чуть ли не ежедневно прорвать ограждения пытаются около 50 мигрантов.
Нелегалы продолжают штурмовать польскую границу / Фото Getty Images
В один из таких штурмов мигранты начали бросать в польских пограничников камни, в результате чего один военнослужащий с польской стороны получил ранения. И все это происходит на фоне сообщений о стрельбе с белорусской стороны, только уже на литовской границе.
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Потому и такая встревоженность польских властей не удивительна. В Польше уверены, что для создания очередных провокаций в руках у мигрантов могут оказаться не только подобранные на земле булыжники, но и оружие, которое им выдадут белорусские пограничники.
Белорусская сторона и без того активно помогает нелегалам в их попытках пересечь границу. А это уже может привести к реальным жертвам как среди польских военных, так и среди самих мигрантов.
Захват Ryanair
Лукашенко могут ждать новые европейские санкции в связи с захватом самолета Ryanair и его принудительной посадкой в Минске еще в мае 2021 года.
Дело в том, что после бандитского захвата самолета, в Польшу сбежал один из диспетчеров минского аэропорта. При этом он не просто был свидетелем посадки авиалайнера, это тот самый Олег Галегов, который лично сообщал пилоту Ryanair о том, что на его борту находится бомба.
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Беглый диспетчер в подробностях рассказал польской полиции о том как КГБ Беларуси непосредственно руководила захватом авиалайнера в небе. Более того, при посадке именно КГБ руководили полетом, попутно связываясь с начальством.
Лукашенко, похоже, понимает, что он заигрался, и давить на Европу мигрантами у него попросту не получается. Ведь та не идет ни на какие уступки, а лишь вводит новые санкции против его режима и находит настоящие доказательства государственного терроризма, которым тот занимается.
Потому диктатор внезапно заявил, что готов помочь вернуться домой тем мигрантам, которые "откажутся идти в Европу". Якобы он пообещал это лично Ангеле Меркель.
Шантаж Кремля теряет смысл
И в Минске, и в Кремле постепенно осознают, что весь шантаж, который Путин руками Лукашенко устроил на границах Евросоюза теряет всякий смысл. Потому они начинают постепенно отправлять мигрантов домой.
При этом заявления Лукашенко о том, что тот перекроет транзит точно так же не радуют Кремль. Ведь исходя из заявлений немецкого правительства, запускать "Северный поток-2" сейчас никто не собирается, а потому и транзит через Беларусь Москве еще пригодится.
Шантаж России на границах Евросоюза теряет всякий смысл / Фото Getty Images
Содержание самого Лукашенко обходится российской власти все дороже. Ведь за санкции против диктатора платит Кремль, постоянно выделяя ему кредиты на безвозвратной основе.
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В ближайшее время мы увидим как миграционный кризис на европейских границах может пойти на спад. Ведь поддерживать его становится слишком дорого, а никакой реальной выгоды он не приносит.
К тому же Путину всё же удалось выйти на диалог с Западом, правда, не в том виде, на который он рассчитывал…