Соответствующее заявление на пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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Боррель об остановке потока мигрантов в ЕС
Нам удалось с помощью дипломатических усилий остановить поток (мигрантов – 24 канал) к границам ЕС через Беларусь,
– отметил дипломат.
Он добавил, что беженцев обманули пустыми обещаниями о том, что они смогут попасть в Европу. "Лукашенко не добился своего, и теперь проблемы у него", – добавил Боррель.
По словам дипломата, эта ситуация продемонстрировала, что, когда Европа действует вместе, то может достичь желаемых результатов.
Режим Лукашенко и в дальнейшем действует
Боррель также подчеркнул, что репрессии режима Александра Лукашенко в Беларуси продолжаются, а количество политзаключенных превысило 900. Он напомнил о решении выделить 30 миллионов евро на поддержку гражданского общества в Беларуси.
Миграционный кризис: кратко
- Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась в начале ноября. Тогда тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока пытались пересечь польскую границу.
- Беженцы остаются там до сих пор. Периодически они пробуют прорваться через границу государств. Часто им в этом способствуют белорусские силовики.
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