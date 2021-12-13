Они предоставляют нелегалам "инструменты" для нападений на польских правоохранителей. Спецслужбы Беларуси предлагают камни и куски брусчатки, чтобы бросать в пограничников.

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В прессцентре Пограничной службы Польши отметили, что "это не камни, найденные в лесу".

Мигранты пытались незаконно прорваться

Группа мигрантов из Беларуси в воскресенье, 12 декабря, пыталась незаконно пересечь границу с Польшей. Десятки человек вели себя агрессивно и попытались применить силу.

На отрезке границы, который охраняет пограничная застава в Мельнике, группа из 60 агрессивных людей пыталась силой прорваться через границу,

– отметили в пограничном ведомстве.

Обратите внимание! Польский премьер Матеуш Моравецкий предположил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе может длиться долгие месяцы или даже годы.

Ситуация на границе: что известно

На польско-белорусской границе 8 ноября обострилась ситуация. Толпа мигрантов двинулась из Беларуси, из-за чего Варшава увеличила количество военных на линии разграничения.

Впоследствии Польша сообщила, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно. В Европейском Союзе твердо убеждены, что людей организованно свезли на границу.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". В то же время этой же позиции придерживается и Еврокомиссия.

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