Они предоставляют нелегалам "инструменты" для нападений на польских правоохранителей. Спецслужбы Беларуси предлагают камни и куски брусчатки, чтобы бросать в пограничников.
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В прессцентре Пограничной службы Польши отметили, что "это не камни, найденные в лесу".
Мигранты пытались незаконно прорваться
Группа мигрантов из Беларуси в воскресенье, 12 декабря, пыталась незаконно пересечь границу с Польшей. Десятки человек вели себя агрессивно и попытались применить силу.
На отрезке границы, который охраняет пограничная застава в Мельнике, группа из 60 агрессивных людей пыталась силой прорваться через границу,
– отметили в пограничном ведомстве.
Ситуация на границе: что известно
- На польско-белорусской границе 8 ноября обострилась ситуация. Толпа мигрантов двинулась из Беларуси, из-за чего Варшава увеличила количество военных на линии разграничения.
- Впоследствии Польша сообщила, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно. В Европейском Союзе твердо убеждены, что людей организованно свезли на границу.
- Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". В то же время этой же позиции придерживается и Еврокомиссия.